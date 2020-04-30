Если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса, — Минздрав

В то время, как в Украине 10, 4 тыс. больных Covid-19, правительство не может снять все ограничения и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет вторая волна заболевания коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью Reuters.

"Мы не можем открыть все сейчас и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик этой болезни", - объяснил Степанов.



Он добавил, что даже после отмены карантина останутся "некоторые вещи, которые нам все равно придется соблюдать, например, все, что связано с личной гигиеной, средствами защиты и что касается рукопожатий".



Степанов сказал, что его больше всего беспокоит высокий уровень заражения среди врачей - примерно пятая часть всех случаев.



"В целом, заболеваемость медицинских работников - моя самая большая головная боль. И я очень переживаю по этому поводу", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, 29 апреля под зданием Кабинета Министров Украины представители малого и среднего бизнеса вышли протестовать против несправедливых, как они считают, карантинных мер, и требовать их завершение с 1 мая.



Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.