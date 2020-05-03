За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тысяч человек. Данные на 3 мая

За последние сутки, по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

На первом месте по количеству летальных случаев за последние сутки США, там умер 1691 человек.

В Великобритании жертвами заболевания стал 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в США – 29,7 тысяч. За этот период в России диагностировали 9,6 тысяч новых больных, в Великобритании – 4,8 тысяч, в Бразилии – почти 4,5 тысяч, в Испании – более 2,5 тысяч, в Индии – 2,4 тысяч, в Перу – более 2 тысяч и 1,9 тысяч случаев в Турции.

В общем во всем мире вылечились 1 миллион 120 тысяч человек.

Данные с сайта worldometers по коронавирусу на утро 3 мая.

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