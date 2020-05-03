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  • За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тысяч человек. Данные на 3 мая
03 мая 2020, воскресенье, 08:17 1684 Инфографика
Мир 2020-05-03T08:44:51+03:00
Українські Новини
За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тысяч человек. Данные на 3 мая

За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тысяч человек. Данные на 3 мая

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в мире, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

За последние сутки, по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

На первом месте по количеству летальных случаев за последние сутки США, там умер 1691 человек.

В Великобритании жертвами заболевания стал 621 человек, в Италии – 474, в Бразилии – 340, в Эквадоре – 308, в Испании – 276, в Канаде – 175, во Франции – 166, в Мексике – 113 и 100 жертв в Индии.

Больше всего новых случаев заражения подтвердили в США – 29,7 тысяч. За этот период в России диагностировали 9,6 тысяч новых больных, в Великобритании – 4,8 тысяч, в Бразилии – почти 4,5 тысяч, в Испании – более 2,5 тысяч, в Индии – 2,4 тысяч, в Перу – более 2 тысяч и 1,9 тысяч случаев в Турции.

В общем во всем мире вылечились 1 миллион 120 тысяч человек.

Данные с сайта worldometers по коронавирусу на утро 3 мая.Данные с сайта worldometers по коронавирусу на утро 3 мая.

Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом.

Советы МинздраваСоветы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусаАлгоритм действий при симптомах коронавирусе

Как сообщали Українські Новини, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно.

В ООН также заявили, что пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду.

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