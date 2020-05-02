В Киеве 1 мая заболевших коронавирусом стало больше на 41 человека до 1 494

Пока количество зараженных в Украине увеличилось на 550 человек, количество заболевших коронавирусом в Киеве 1 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 41 человека до 1 494.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 41 человек. 5 из них - медики. На сегодня в столице уже 1 494 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Кличко отметил, что 1 случай зафиксирован в Киево-Печерской лавре (Украинская православная церковь Московского патриархата) и еще 1 случай - в храме преподобного Феодора Освященного (улица Овруцкая).

Он сообщил, что среди заболевших 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет и 19 мужчин - от 21 до 84 лет.

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, согласно информации Центра общественного здоровья, на амбулаторном лечении находится 7 526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников.