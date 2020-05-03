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03 мая 2020, воскресенье, 08:48 1082 Инфографика
Общество 2020-05-03T08:50:02+03:00
Українські Новини
Сегодня 53-й день карантина, до его окончания осталось 8 дней

Сегодня 53-й день карантина, до его окончания осталось 8 дней

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Окончание карантина, карантин в Украине
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сегодня начался 53-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, в то время, как за сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тысяч человек.

На заседании Кабмина 22 апреля было принято решение о продлении карантина до 11 мая.

До этой даты осталось 8 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Карантин в Украине отменят – когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини,Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.

Тем временем, количество зараженных коронавирусом в Украине за 1 мая выросло до 550 в сутки.

Также по состоянию на утро 3 мая, в мире зарегистрировали 83,257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5215 человек.

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