В Германии уже четвертый день фиксируют рост заболеваний коронавирусом

Германия, которая с 4 мая планирует еще больше ослаблять карантин, снова фиксирует рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что рост заболеваний власти наблюдают уже четвертый день. За последние сутки лабораторно подтверждено 1478 заражений COVID-19. В то же время сообщается, что из общего количества всех зараженных около 75% людей вылечились от вируса.

Всего в стране по последним данным зарегистрировано 159 119 случаев заражения коронавирусом, из них умерли 6288.

Как сообщали Українські Новини, Германия предупредила своих граждан о возможной новой волне эпидемии и призвала ограничиться от поездок за границу до 14 июня.

Кроме того, на днях в Германии за сутки зафиксировали более тысячи зараженых коронавирусной инфекцией. 26 апреля от болезни умерли 140 человек.

в Германии из-за коронавирусной эпидемии отменили Октберфест.

Ранее из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами Евросоюза.

Германия стала одной из стран, где зафиксирована наивысшая смертность от коронавируса.