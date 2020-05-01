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01 мая 2020, пятница, 06:00 2666
Общество 2020-05-01T06:00:01+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения

С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения

Ирина Николенко
МВД, Автодорога, нарушение ПДД, Ближний свет фар
Дорожное движение
Дорожное движение

Из-за коронавируса перенесли запуск автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожнего движения, но пандемия никак не повлияла на то, что с 1 мая водители за городом могут не включать ближний свет. Об этом сообщают Українські Новини.

С сегодняшнего дня водители, которые движутся за городом, могут не включать ближний свет. Согласно правилам дорожного движения (ПДД), с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов в транспортных средствах независимо от времени суток, должны быть включеныне дневные ходовые огни. Если их нет, тогда – ближний свет фар.

В каких транспортных средствах должен быть включен ближний свет:

  • Механические транспортные средства во время движения в колоне.
  • На маршрутных транспортных средствах, которые движутся по полосе, обозначенной дорожным знаком 5.8, навстречу общему потоку транспортных средств.
  • На автобусах (микроавтобусах), которые перевозят организованные группы детей.
  • Тяжеловесные, крупногабаритные транспортные средства, сельскохозяйственная техника, ширина которой превышает 2,6 м, и транспортные средства, которые перевозят опасный груз.
  • Транспортные средства, которые буксируют.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве на улицах установили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожнего движения. Также Верховная Рада сменила штрафные балы на денежные штрафы за нарушение правил дорожнего движения.

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