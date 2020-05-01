С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения

Из-за коронавируса перенесли запуск автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожнего движения, но пандемия никак не повлияла на то, что с 1 мая водители за городом могут не включать ближний свет. Об этом сообщают Українські Новини.

С сегодняшнего дня водители, которые движутся за городом, могут не включать ближний свет. Согласно правилам дорожного движения (ПДД), с 1 октября по 1 мая за пределами населенных пунктов в транспортных средствах независимо от времени суток, должны быть включеныне дневные ходовые огни. Если их нет, тогда – ближний свет фар.

В каких транспортных средствах должен быть включен ближний свет:

Механические транспортные средства во время движения в колоне.

На маршрутных транспортных средствах, которые движутся по полосе, обозначенной дорожным знаком 5.8, навстречу общему потоку транспортных средств.

На автобусах (микроавтобусах), которые перевозят организованные группы детей.

Тяжеловесные, крупногабаритные транспортные средства, сельскохозяйственная техника, ширина которой превышает 2,6 м, и транспортные средства, которые перевозят опасный груз.

Транспортные средства, которые буксируют.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве на улицах установили камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожнего движения. Также Верховная Рада сменила штрафные балы на денежные штрафы за нарушение правил дорожнего движения.