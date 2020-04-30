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30 апреля 2020, четверг, 18:57 372
Силовые структуры 2020-04-30T19:15:53+03:00
Українські Новини
МВД купило 100,6 тыс. китайских экспресс-тестов на коронавирус за 14,2 млн гривен

МВД купило 100,6 тыс. китайских экспресс-тестов на коронавирус за 14,2 млн гривен

Ярина Вацяк
МВД, Коронавирус, Арсен Аваков, Prozorro, Экспресс-тесты, Технополис 15
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП
Тесты на коронавирус. Фото: facebook.com/ОП

Центральный госпиталь Министерства внутренних дел договорился о закупке у фирмы "Технополис 15" 100,6 тыс. китайских экспресс-тестов для диагностики коронавируса за 14,2 млн гривен, а также купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Договор был подписан 15 апреля.

Цена за единицу товара - 141,9 гривен.

Общая сумма составила 14 200 708,50 гривен.

Также госпиталь МВД купил у этого же предприятия 600 тыс. китайских масок по цене 67 гривен за штуку, общая закупка партии масок составила 40,2 млн гривен.

Директором "Технополис 15" является Андрей Коротич, а ранее эту должность занимал Дмитрий Шульга.

По данным СМИ, фирма "Технополис 15" связана с сетью "Эльдорадо" бывшего владельца банка "Михайловский" Виктора Полищука.

Ее учредителями являются кипрский оффшор "Потнеф Энтерпрайзис Лимитед" и его же ООО "Диеса", а конечным бенефициаром через кипрскую компанию значится Кристалла Александроу Папа.

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