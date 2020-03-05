В "Укравтодоре" разъяснили основные пункты новых тендерных правил, - СМИ

Новая типовая документация для проведения тендеров на закупки работ по ремонту, обслуживанию и строительству автодорог в Украине соответствует международным тенденциям и привлечет к участию в торгах иностранные компании. Об этом в "Укравтодоре" рассказали в ответ на опасения оппонентов новой методики, сообщает портал "Дело".

Издание проанализировало основные претензии, которые были высказаны противниками реформы, обвиняющими "Укравтодор" в попытке "картелизации" рынка, и ответы госагентства. В результате оказалось, что основные претензии касаются вопросов, давно урегулированных международной практикой.

В частности, проект предполагает, что в зависимости от категории сложности дороги, к строительству или другим видам работ на таком объекте будут допускаться только те компании, которые уже имели соответствующий опыт. При этом речь идет не только о выигранных тендерах, а и об оплаченных, и соответственно, выполненных. Оппоненты методик считают это излишним сужением возможности для участников рынка. По словам представителей автодора, требования к квалификации, опыту, наличию собственных лабораторий, людей, техники, асфальтных заводов - практика, которая работает в США, Германии, Чехии, Италии, где жесткие требования к строителям крупных важных объектов ни у кого не вызывают вопросов.

"Более того, важным фактором является появление среднесрочного планирования в дорожной отрасли. Оно позволяет не дробить участки лотами по 1-2 км, а выставлять на торги сразу крупные объекты по 30-50 км, а для этого необходимы существенно более серьезные ресурсы. К тому же, если требования будут прописаны в стандартной документации - это минимизирует риски тендерного троллинга", - отмечается в материале.

Одно из главных опасений оппонентов методики - существующие "небольшие" компании будут вынуждены уйти с рынка, т. к. они не будут подходить под требования опыта, наличия техники и т. д. А большие компании создадут "картель" и будут распределять рынок между собой.

Однако в автодоре отмечают, что, по данным системы Prozorro, количество участников и уникальных победителей на тендерах растет, что говорит об отсутствии предпосылок для "картелизации". По предварительным подсчетам "Укравтодора", на каждую из категорий дорог могут быть квалифицированы 15-20 компаний, при том что международный опыт показывает как нормальную практику работу на "национальном" уровне всего 3-5 фирм.

"Рынок, наоборот, открывается, в том числе и для иностранных компаний, поскольку правила игры будут близкими к установленным МФО и понятными для международных игроков. Это только повысит конкуренцию, а значит - сделает дороги более выгодными для налогоплательщиков, удобными и качественными для пользователей", - отмечается в материале.

"Что касается малых компаний, то на самом деле в этом году на строительство и ремонт дорог местного значения тоже выделены рекордные суммы - 22 млрд. грн. И требования к их строительству и обслуживанию, согласно проекту рекомендаций, существенно ниже. Более того, благодаря опыту, постепенно накапливаемому на таких дорогах, категорию можно повышать. Заявления оппонентов методики о том, что сегодняшний опыт и квалификация - это "приговор", который консервирует статус компании навсегда - явная манипуляция", - подчеркивает издание.