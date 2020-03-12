В МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве

В Киеве на улицах установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. В МВД назвали точные места, где они находятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Сообщается, что за превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.



Перечень улиц:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Броварской проспект. (М. Левобережная)

Броварской проспект / ул. строителей

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

Харьковская площадь / проспект Бажана

Харьковская площадь / проспект Бажана







Как сообщали Українські Новини, в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД.



Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.





