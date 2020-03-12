В МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве

В Киеве на улицах установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. В МВД назвали точные места, где они находятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.Сообщается, что за превышение скорости водителями более чем на 20 км\/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км\/ч придется заплатить штраф 510 гривен.Перечень улиц: ул. Елены Телиги, 39 Набережное шоссе, 4 (напротив) Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная улица Братиславская, 18 Чоколовский бульвар, 24 Броварской проспект. (М. Левобережная) Броварской проспект \/ ул. строителей проспект Героев Сталинграда, 25 проспект Владимира Маяковского, 56 проспект Владимира Маяковского, 65 Дружбы народов бульвар, 27 Дружбы народов бульвар, 36 Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов Харьковская площадь \/ проспект Бажана Харьковская площадь \/ проспект Бажана Как сообщали Українські Новини, в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД. Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов.