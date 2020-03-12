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12 марта 2020, четверг, 18:16 35
Общество 2020-03-12T18:19:07+02:00
Українські Новини
В МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве

В МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, МВД, ПДД, Камеры наблюдения
Водитель. Фото: pixabay
Водитель. Фото: pixabay

В Киеве на улицах установлено 20 камер системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. В МВД назвали точные места, где они находятся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Сообщается, что за превышение скорости водителями более чем на 20 км/ч, предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км/ч придется заплатить штраф 510 гривен.

Перечень улиц:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. строителей
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Бажана



Как сообщали Українські Новини, в Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД. 

Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. 


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