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01 октября 2019, вторник, 09:35 1060
Общество 2019-10-01T09:36:13+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня водителям нужно включать ближний свет фар за городом

С сегодняшнего дня водителям нужно включать ближний свет фар за городом

С 1 октября нужно включать ближний свет фар. Фото: InfoCar.ua
С 1 октября нужно включать ближний свет фар. Фото: InfoCar.ua

С сегодняшнего дня, 1 октября, во время движения автомобиля вне населенных пунктов нужно обязательно включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.


Требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения как днем, так и ночью.

"С 1 октября надо все время, двигаясь вне населенных пунктов, включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Держите их включенными и днем, и ночью. Это улучшит видимость автомобиля при движении днем и поможет предотвратить ДТП", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Отмечается, что включать фары за городом водители должны в холодное время года, когда существенно ухудшается видимость на дорогах. За игнорирование этого правила предусмотрен штраф: 425-510 грн. Если это повлекло аварийную ситуацию, штраф может составить 680-850 грн, а водителя могут лишить прав на срок до 6-12 месяцев.



Как сообщали Українські Новини, Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. 

Больше новостей о: Автомобили Водители Фары Ближний свет фар 1 октября

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