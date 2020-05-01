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01 травня 2020, пʼятниця, 06:00 24
Суспільство 2020-05-01T09:30:03+03:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки

З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки

Ирина Николенко
Автодорога, Міністерство внутрішніх справ України, правила дорожнього руху, Коронавірус
Дорожній рух
Дорожній рух

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції перенесли запуск автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, але пандемія не вплинула на те, що з 1 травня водії за містом можуть не вмикати ближнє світло. Про це повідомляють Українські Новини.

З сьогоднішнього дня водії, які рухаються за містом, можуть не вмикати ближнє світло. Згідно з правилами дорожнього руху (ПДР), з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів у транспортних засобах незалежно від часу доби, повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Якщо їх немає, тоді – ближнє світло фар.

В яких транспортних засобах має бути ввімкнене ближнє світло:

  • Механічні транспортні засоби під час руху в колоні.
  • На маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8, назустріч загальному потоку транспортних засобів.
  • На автобусах (мікроавтобусах), що перевозять організовані групи дітей.
  • Великовагові, великогабаритні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 м, та транспортні засоби, які перевозять небезпечний вантаж.
  • Транспортні засоби, що буксирують.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Києві на вулицях встановили камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Верховна Рада змінила штрафні бали на грошові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

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