З сьогоднішнього дня водії можуть не вмикати ближнє світло: які є винятки

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції перенесли запуск автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху, але пандемія не вплинула на те, що з 1 травня водії за містом можуть не вмикати ближнє світло. Про це повідомляють Українські Новини.

З сьогоднішнього дня водії, які рухаються за містом, можуть не вмикати ближнє світло. Згідно з правилами дорожнього руху (ПДР), з 1 жовтня по 1 травня за межами населених пунктів у транспортних засобах незалежно від часу доби, повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Якщо їх немає, тоді – ближнє світло фар.

В яких транспортних засобах має бути ввімкнене ближнє світло:

Механічні транспортні засоби під час руху в колоні.

На маршрутних транспортних засобах, що рухаються по смузі, позначеній дорожнім знаком 5.8, назустріч загальному потоку транспортних засобів.

На автобусах (мікроавтобусах), що перевозять організовані групи дітей.

Великовагові, великогабаритні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 м, та транспортні засоби, які перевозять небезпечний вантаж.

Транспортні засоби, що буксирують.

Раніше Українські Новини повідомляли, у Києві на вулицях встановили камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Верховна Рада змінила штрафні бали на грошові штрафи за порушення правил дорожнього руху.