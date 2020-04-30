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30 апреля 2020, четверг, 07:00 4371
Общество 2020-04-30T07:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая

Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая

Елизавета Кесельман
Киев, Бессарабский рынок, Рынки, Продуктовые рынки, рынок
Рынок
Рынок

С 1 мая в Украине возобновляют работу продовольственные и аграрные рынки. Такое  решение на внеочередном заседании принято 29 апреля. Українські Новини расскажут, какие рынки полноценно возобновят свою работу, а какие останутся закрытыми.

Ранее Министерство здравоохранения заявило, что открытие рынков во время карантина возможно лишь при условии выполнения правил, утвержденных Минздравом.

Так, рынок "Столичный" возобновляет полноценную работу с учетом требований правительства. По словам начальника отдела партнерских отношений Виктории Трубчаниновой, с первого дня карантина, 12 марта, на рынке соблюдаются правила, которые во вторник были озвучены Минздравом для агропродовольственных рынков.

На данный момент на рынке "Столичный" осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

В то же время, закрытым остается Бессарабский рынок. Администрация рынка сообщила Українським Новинам, что рынок остается закрытым до решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров никак не влияет на открытие. В администрации добавили, что это касается всех рынков в Киеве.

Кроме того, представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки и давать разрешение на открытие или закрытие рынков.

Ранее мы сообщали о том, что в Черновцах свою работу возобновили продуктовые рынки. 

Также сообщалось, что в четырех областях Украины рынки частично продолжают свою работу, несмотря на запреты.

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