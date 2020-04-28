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28 апреля 2020, вторник, 22:19 158
Экономика 2020-04-28T22:20:26+03:00
Українські Новини
Рынок "Столичный" готов возобновить полноценную работу с учетом требований Минздрава

Рынок "Столичный" готов возобновить полноценную работу с учетом требований Минздрава

Надежда Комендантова
Рынок, продуктовый рынок, ослабление карантина, Выход из карантина, рынок
В Киеве продолжает работать рынок
В Киеве продолжает работать рынок "Столичный". Фото: "Страна"

В то время, как в Черновцах уже начали работать продуктовые рынки, рынок "Столичный" (Киевская область) готов возобновить полноценную работу (с розничной торговлей) с учетом требований Министерства здравоохранения.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела партнерских отношений Виктория Трубчанинова.

"Мы сможем спокойно восстановить работу рынка с розничной торговлей при учете правил", - сказала она.

Трубчанинова сообщила, что с первого дня карантина, 12 марта, на рынке соблюдаются правила, которые во вторник были озвучены Минздравом для агропродовольственных рынков в период карантина (температурный скрининг при въезде, проверка наличия масок, без которых на рынок не пускают, наличие дезинфицирующих средств в виде санитайзера при въезде и в каждом павильоне, соблюдение расстояния между рабочими местами продавцов не менее 3 м, нахождение не более 1 человека на территории площадью 10 кв. м, регулярная обработка рабочих поверхностей).

"В каждой точке вы можете попросить одноразовые рукавички, также в каждой точке есть дезинфекторы, которыми вы можете воспользоваться", - добавила она.

Она отметила, что на данный момент на рынке "Столичный" осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков, которые будут проверять ежедневно, в период карантина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая. Кабмин обещает принять это решение уже в среду

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