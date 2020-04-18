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18 апреля 2020, суббота, 23:50 36
Силовые структуры 2020-04-18T23:50:16+03:00
Українські Новини
В четырех областях рынки частично продолжают работать несмотря на запрет

В четырех областях рынки частично продолжают работать несмотря на запрет

Анна Рудык
Карантин, Рынки, карантин в Украине, Продуктовые рынки
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обсудил с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко ускорение закрытия еще работающих рынков, постановление о разрешении на работу которых в условиях карантина отменил Виктор Ляшко.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Участники совещания обсудили вопросы ускорения выполнения решения о закрытии рынков, ведь в четырех областях Украины некоторые рынки частично продолжают работать", - сказано в нем.

Согласно сообщению, по поручению Президента Владимира Зеленского Ермак провел совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

Участники совещания подробно обсудили подготовку к празднованию Пасхи в Украине, в частности, противоэпидемические мероприятия и вопросы обеспечения общественного порядка.

Кроме того, председатель Житомирской обладминистрации Виталий Бунечко по видеосвязи сообщил, что в субботу велась работа по локализации 4 небольших очагов возгорания.

По его словам, в случае необходимости к тушению пожаров будет дополнительно привлечено несколько самолетов.

Как сообщали Українськi Новини, Киев не открывал рынки во время карантина.

Также оштрафованный за несоблюдение карантина директор рынка в Запорожье заболел COVID-19.

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