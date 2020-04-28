Как будут работать рынки на карантине. Минздрав утвердил правила

Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков, которые будут проверять ежедневно, в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №14 от 27 апреля, передают Українськi Новини.

В частности рынок должен быть зарегистрирован как оператор рынка пищевых продуктов.

Допуск на рынок работников, продавцов и покупателей должен осуществляться исключительно при условии наличия средств индивидуальной защиты и прохождения температурного скрининга, а при каждом входе на рынок должен стоять диспенсер с антисептиком.

Одновременно на рынке должно находится не более 1 покупателя на 10 кв. м, расстояние между рабочими местами продавцов - не менее 3 м.

Места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями.

Дезинфекция контактных поверхностей должна проводится каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений - в конце рабочего дня.

Возле рынка должна отсутствовать стихийная торговля.

Постановление вступает в силу с 29 апреля.

Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Также мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин.