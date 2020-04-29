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29 апреля 2020, среда, 17:55 559
Экономика 2020-04-29T17:58:06+03:00
Українські Новини
Бессарабский и другие рынки столицы не откроют без соответствующего решения КГГА

Бессарабский и другие рынки столицы не откроют без соответствующего решения КГГА

Надежда Комендантова
КГГА, Карантин, Бессарабский рынок, Продуктовые рынки
Бессарабская площаь. Фото: Википедия
Бессарабская площаь. Фото: Википедия

В то время, как Кабмин разрешил работу рынков во время карантина, Бессарабский рынок не откроют до принятия соответствующего решения Киевской городской государственной администрации.

Об этом Українським Новинам сообщила администрация рынка.

"До решения местного самоуправления рынок не будет работать", - сказали в администрации.

Также администрация сообщила, что это касается всех рынков в Киеве.

"Тот, кто их закрывал (местное самоуправления), тот их и откроет. То, что Кабмин разрешил работу рынков, не влияет на наше открытие", - добавили в администрации.

По состоянию на сегодняшний день рынок не работает.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков, которые будут проверять ежедневно, в период карантина.

Ием временем, рынок "Столичный" готов возобновить полноценную работу с учетом требований Минздрава.

 

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