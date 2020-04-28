В Черновцах уже начали работать продуктовые рынки

Сегодня, 28 апреля, в Черновцах заработали продуктовые рынки, не смотря на один из самых высоких показателей по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Решение о работе рынков приняли члены исполнительного комитета городского совета после очередного массового протеста предпринимателей под стенами Черновицкой ОГА, пишет ACC.

Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 04:00 на следующий день и обязательства по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм. В частности, наличие масок, очков и перчаток. Также это требование распространяется и на посетителей, которые обязательно должны находиться на рынках в масках.

В полиции Черновицкой области журналистам сообщили, что правоохранители работают согласно постановлению Кабинета Министров "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 11 марта 2020 года.

В ней говорится о том, что торговля продуктами питания может происходить при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Следовательно, полицейские в Черновцах проверять соблюдение карантина и привлекать предпринимателей к ответственности в случае их нарушения.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения утвердило правила работы агропродовольственных рынков, которые будут проверять ежедневно, в период карантина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.