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28 апреля 2020, вторник, 17:41 1780 Инфографика
Медицина 2020-04-28T17:52:30+03:00
Українські Новини
Когда мир поборет коронавирус: ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире

Когда мир поборет коронавирус: ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно в то время, как количество больных Covid-19 в мире превысило 3 млн.

На сайте с прогнозами обеспечен непрерывный прогностический мониторинг развития COVID-19 в дополнение к мониторингу подтвержденных случаев. Модель SIR (восприимчиво-зараженный-выздоровевший) регрессирует на основе данных из разных стран для оценки кривых жизненного цикла пандемии и прогнозирования того, когда пандемия может закончиться в соответствующих странах и мире. Учитывая быстро меняющиеся ситуации, прогнозные мониторы ежедневно обновляются с учетом последних данных.

Ученые также отмечают, что данные даты являются не точными, а только прогнозом. Реальная ситуация может отличаться для каждой страны из-за разных факторов влияния.

Мир

Ученые прогнозируют, что в мире пандемия коронавируса пойдет на спад 29 мая, когда прогнозируют спад на 97%, конец пандемии прогнозируют на 26 ноября, когда ожидают на 100% побороть коронавирус.

Соединенные Штаты

Конец пандемии коронавируса - 97% около 14 мая, 100% - около 4 сентября.

Италия

На 97% побороть коронавирус в Италии по прогнозам должны около 8 мая.

Украина

Коронавирус в Украине на 97% по прогнозам должны побороть до 18 мая, а на 99% - 27 мая. На 100% побороть коронавирус Украина может около 20 июля.

Турция

На 97% побороть Covid-19 Турция, куда украинцы чаще всего ездят летом на отдых, может 8 мая, а до 16.05 - на 99%.

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин до 11 мая.  

Тем временем, туристическая отрасль во всем мире несет миллионные убытки.

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