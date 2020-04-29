Німеччина обмежить поїздки за кордон до 14 червня

В Німеччині, де знову фіксують спалахи коронавірусу, влада має намір обмежити поїздки за кордон до 14 червня в рамках запобігання зараження COVID-19. Про це передає видання Spiegel.

Наголошується, що дане рішення передбачає суворе попередження щодо всіх туристичних поїздок громадян за кордон щонайменше до 14 червня. Проголосували за відповідне рішення незадовго до засідання Кабінету міністрів, серед федеральних міністерств.

За останніми даними, в Німеччині коронавірусом захворіли 159 912 осіб, з них 6 314 померли і ще 120 400 вилікувались.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина стала однією з країн, де зафіксовано найвища смертність від коронавірусу.

Крім того, у Німеччині за коронавірусну епідемію скасували Октберфест.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала поетапний план виходу з карантину.

Раніше за коронавірус Німеччина ввела прикордонний контроль з країнами Євросоюзу.

Тим часом, Греція почне виходити з карантину 4 травня, а вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі.