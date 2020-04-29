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  • Вхід в ресторан "Велюр" замурували піноблоками. Олег Ляшко вів трансляцію онлайн
29 квітня 2020, середа, 12:49 36
Події 2020-04-29T14:45:03+03:00
Українські Новини
Вхід в ресторан "Велюр" замурували піноблоками. Олег Ляшко вів трансляцію онлайн

Вхід в ресторан "Велюр" замурували піноблоками. Олег Ляшко вів трансляцію онлайн

Кира Молчанова
Олег Ляшко, Ресторан, Микола Тищенко, Ресторан Велюр

Прихильники голови Радикальної партії Олега Ляшка замурували вхід в ресторан "Велюр" в Києві, який, за твердженням журналістів, працює, незважаючи на карантин.

Пряму трансляцію Ляшко вів у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Карантин, так карантин", - написав під трансляцією Ляшко.

Прихильники Ляшко принесли під центральний вхід ресторану кілька піноблоків і за допомогою монтажної піни замурували вхід.

Вони також написали на вікні ресторану "Закон один для всіх".

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Микола Тищенко ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, в тому числі депутатів Ради.

Так, в ресторані були помічені депутати від "Слуги народу", а також бізнесмени.

В поліції пообіцяли перевірити можливе порушення карантину і відправили туди наряд. Проте поліцейські не виявили відвідувачів у ресторані "Велюр" в Києві.

За словами самого Миколи Тищенка, він влаштував у "Велюре" свій штаб, а журналістів звинуватив у брехні.

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради 124 кандидата, включених у список партії "Слуга народу", 37 - "Опозиційна платформа - За життя", 24 - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 23 - "Європейська солідарність" і 17 - "Голос". Олег Ляшко в їх число не потрапив.

За минулий рік рейтинг Олега Ляшка впав. В цьому лютому тільки 4% опитаних респондентів проголосували б за нього на президентських виборах.

До цього Олег Ляшко потрапив у рейтинг невиправдано багатих посадовців-кандидатів у президенти.

Раніше Ляшко відстоював інтереси олігарха Ахметова.

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