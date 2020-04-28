Депутаты предлагают разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая

Пока украинские бизнесмены требуют снять карантинные ограничения для торговли с 1 мая, депутаты Верховной Рады из межфракционных объединений "За Вінничину" и "За ФОП" обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.

Предложение было опубликовано на странице в Facebook дептутатки из "Слуги Народа" Евгении Кравчук.

Летние площадки предлагают открыть на таких условиях:

не больше 1 посетителя на 1кв. м;

постоянный контроль температуры персонала и посетителей;

не больше 3 человек за столом;

использование исключительно одноразовой посуды;

дезинфекция всех предметов, с которыми контактируют посетители.

Кравчук подчеркивает, что карантинные меры ввели обосновано, но рестораторы все равно продолжают нести убытки.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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Также Киев не планирует возмещать убытки учреждениям от запрета на проведение массовых мероприятий.