подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 19:23 262
Бизнес 2020-04-28T19:24:52+03:00
Українські Новини
Депутаты предлагают разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая

Депутаты предлагают разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая

Кира Молчанова
Бизнес, Ресторан, Депутаты, Карантин, Кафе, ФОП, Евгения Кравчук, Окончание карантина
Летняя площадка
Летняя площадка

Пока украинские бизнесмены требуют снять карантинные ограничения для торговли с 1 мая, депутаты Верховной Рады из межфракционных объединений "За Вінничину" и "За ФОП" обратились в Кабинет Министров Украины с предложением разрешить кафе и ресторанам открыть летние площадки с 12 мая.

Предложение было опубликовано на странице в Facebook дептутатки из "Слуги Народа" Евгении Кравчук.

Летние площадки предлагают открыть на таких условиях:

  • не больше 1 посетителя на 1кв. м;
  • постоянный контроль температуры персонала и посетителей;
  • не больше 3 человек за столом;
  • использование исключительно одноразовой посуды;
  • дезинфекция всех предметов, с которыми контактируют посетители.

Кравчук подчеркивает, что карантинные меры ввели обосновано, но рестораторы все равно продолжают нести убытки.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

Ранее ЕБА и ряд бизнес-ассоциаций просили Зеленского не ужесточать карантинные меры без поддержки экономики

Из-за коронавируса авиация Украины может потерять 15 млрд гривен за 3 месяца.

Также Киев не планирует возмещать убытки учреждениям от запрета на проведение массовых мероприятий.

Больше новостей о: Бизнес Ресторан Депутаты Карантин Кафе ФОП Евгения Кравчук Окончание карантина

Сезонные работы за границей для украинцев: Кабмин будет выдавать разрешения отдельно на каждый запрос
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты
Новости
Полицейские пришли в
В ресторан Тищенко вызвали полицейских, но те не обнаружили там посетителей 20:03
ГБР допросило депутата Рады Вятровича по делу банкета в честь Голодомора 19:55
Украинцы вернутся домой. МАУ планирует выполнит 10 международных спецрейсов 19:40
Во время карантина средняя зарплата в Украине выросла 19:25
Депутаты предлагают разрешить работу летних площадок кафе и ресторанов с 12 мая 19:23
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
больше новостей
Суд отправил под ночной домашний арест бывшего зама Кличко Слончака
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok