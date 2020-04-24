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  • В США зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь находясь в коме
24 апреля 2020, пятница, 13:46 393
Америка 2020-04-24T13:46:43+03:00
Українські Новини
В США зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь находясь в коме

В США зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь находясь в коме

Елизавета Кесельман
США, Беременная женщина, Коронавирус в США, Коронавирус у беременных, кесарево сечение
Беременная женщина. Фото: pixabay
Беременная женщина. Фото: pixabay

После того, как в Британии от коронавируса умерла беременная медсестра, которая перед смертью успела родить здорвого ребенка, в США беременная женщина впала в кому после того, как заразилась коронавирусом. Ей удалось родить здорового ребенка, находясь в состоянии комы. Об этом передает The Sun.

Джоане Росио Мендоза Чанкай 40 лет, находясь на 26 неделе беременности, врачи приняли решение сделать срочное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь дочери.Женщина находилась в состоянии искусственной комы.

Отмечается, что женщина пришла подписывать медицинские документы, и врачи обратили внимание на то, что она кашляет. Ей провели тест на коронавирус, который через два дня показал положительный результат.

Симптомы заболевания ухудшились, и через несколько дней она не могла самостоятельно дышать. Джоану отвезли в больницу, где врачи сказали, что ее ребенок в опасности, поэтому необходимо провести экстренное кесарево сечение.

Ее погрузили в состояние искусственной комы. Вскоре после этого у американки родилась дочь. Девочка оказалась здоровой. Мать ребенка вывели из комы через несколько дней.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав рассказал, что делать беременным с подозрением на COVID-19. 

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