У США на коронавірус захворіли майже мільйон осіб

Сполучені штати заявили про старт послаблення карантину, незважаючи на те, що кількість інфікованих за даними на вівторок, 28 квітня, становить понад 1млн. осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса в США.

Наголошується, що всього захворіли 998 тисяч американців. Від ускладнень внаслідок інфікування COVID-19 померли 56 тис. 624 людини.

Одужали від початку епідемії 137 тис. 720 осіб. Тестування на наявність хвороби пройшли всього 5 млн 666 тис. 235 громадян США.

Як повідомляли Українські Новини, через пандемію коронавірусу США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Раніше Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавіруса.

У США хвора на коронавірус жінка народила здорову дочку, не дивлячись на те, що перебувала в комі.

Незважаючи на ослаблення епідемії коронавірусу, США готуються до повернення до коронавірусної інфекції.

Крім того, Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавіруса восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.