США готовится к ослаблению карантина и ожидает возвращения коронавируса

Соединенные штаты ранее объявляли об улучшении ситуации в стране. Также Дональд Трамп анонсировал о завершении разработки плана по выходу из режима самоизоляции. На днях глава государства детально рассказал о каждом из трех этапов. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что каждый этап плана должен длиться как минимум 14 дней, а решение о снятии ограничений будут принимать губернаторы штатов.

Согласно первому этапу, открывают крупные рестораны, кинотеатры, религиозные и спортивные учреждения, при условии, что склопление людей будет не более, чем 10 человек. На это время школы и бары остаются закрытыми. Лица из группы риска должны оставаться дома.

Второй этап включает в себя открытие школ. Власти разрешат посещать парки и открытые зоны. Также ресторанам и кинотеатрам разрешат работать по умеренным правилам карантина. Бары могут открыться лишь при условии неполной заполняемости.

Третий этап — восстановление работы всего бизнеса. Люди из группы риска смогут контактировать с другим, но должны будут избегать толп. Также будет разрешено посещение домов престарелых.

При этом Трамп заявил, что США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом в США закончился.