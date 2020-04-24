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24 апреля 2020, пятница, 19:15 65
Экономика 2020-04-24T19:31:49+03:00
Українські Новини
Малые и средние производители продуктов из-за закрытия рынков не смогут реализовать товар, - УКАБ

Малые и средние производители продуктов из-за закрытия рынков не смогут реализовать товар, - УКАБ

Ярина Вацяк
Продукты, Карантин, Товары, экономика Украины, производители, УКАБ, Закрытие рынка
Рынок
Рынок

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар в то время, как производители не хотят отсрочивать платежи торговым сетям за поставленную продукцию.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик УКАБа Андрей Мартыненко.

"Негативным моментом, который повлияет на продовольственную безопасность в ближайшей перспективе, является закрытие продовольственных сельскохозяйственных рынков, из-за чего малые и средние производители продуктов питания, в частности овощей, будут лишены возможности их реализовать", - сказал он.

По словам Мартыненко, потеря доходов малыми и средними производителями от выращенной продукции лишит их возможности в дальнейшем заниматься производством из-за отсутствия финансовых возможностей для осуществления посевов, содержания скота и прочего.

Кроме того, негативно влияет на продовольственную безопасность страны импорт овощей и молочной продукции крупными торговыми сетями.

Мартыненко отметил, что импорт прежде всего может вредить отечественному производителю, при этом в дальнейшем торговые сети могут получить отрицательный результат, поскольку покупательная способность населения снизится из-за высоких цен на импортные товары.

В то же время аналитик констатировал, что на данный момент Украина в полной мере обеспечена продуктами питания и ощутимого дефицита продуктов питания нет.

При этом позитивным моментом он считает государственное регулирование цен на отдельные социально значимые продукты питания и медицинские препараты, работу правительства над условиями работы продовольственных рынков в период карантина, а также постепенное налаживание сотрудничества между малыми и средними производителями продукции и крупными торговыми сетями.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на то, что многие арендодатели могут пойти на отмену платы за аренду в период карантина, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко прогнозирует сокращение количества магазинов розничной торговли вследствие карантина.

 

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