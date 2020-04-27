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27 квітня 2020, понеділок, 20:03 5
Економіка 2020-04-27T20:45:02+03:00
Українські Новини
Продуктові ринки почнуть відкриватися вже на цьому тижні, - Мінекономіки

Продуктові ринки почнуть відкриватися вже на цьому тижні, - Мінекономіки

Надежда Комендантова
Мінекономіки, Ігор Петрашко, продовольчі товари, Продуктові ринки
Ринок.
Ринок.

В той час, як Зеленський хоче відкрити ринки вже 1 травня, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявляє, що продовольчі ринки почнуть відкриватися вже на цьому тижні.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

Петрашко в інтерв'ю одному з українських телеканалів повідомив, що в середу на черговому засіданні уряду планується ухвалити рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину.

"Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з Міністерством охорони здоров'я вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків та механізму впливу на них за недотримання правил. Прийняття цих вимог дозволить до кінця тижня відновити роботу близько 280 ринків по всій Україні", - повідомив Петрашко.

Зокрема, за його словами, мова йде про такі протиепідемічні вимоги, як: вимірювання температури, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість одночасного перебування людей, постійна доступність дезінфекційних засобів та ін

Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Госпотребслужбы.

Крім того, міністр звернув увагу на актуальне питання про надання можливості селянам реалізовувати свою продукцію не тільки на продовольчих ринках, але і в магазинах.

"Зараз ми ведемо діалог з мережами магазинів, щоб наші селяни, наші фермери змогли продавати свою продукцію у цих мережах в тому числі. Ми розуміємо, що в більшості випадків магазини, що спеціалізуються на оптових закупівлях, які малий фермер не може запропонувати. Саме тому зараз ми аналізуємо ситуацію і готуємо зміни в існуюче регулювання, які спростили б доступ для українського виробника на поличках магазинів", - зазначив Петрашко.

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.

Мер Львова Андрій Садовий виступає за відкриття продуктових ринків, незважаючи на карантин.

В Херсонській області фермери, протестуючи проти закриття ринків на час карантину, перекрили трасу міжнародного значення.

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначає, що малі і середні виробники продуктів харчування через закриття продовольчих ринків не зможуть реалізувати свій товар.

Тим часом, Мінекономіки підтримує роботу ринків під час карантину.

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