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27 апреля 2020, понедельник, 11:31 251
Экономика 2020-04-27T11:51:14+03:00
Українські Новини
Садовый хочет открыть продуктовые рынки во Львове

Садовый хочет открыть продуктовые рынки во Львове

Ярина Вацяк
Карантин, Андрей Садовый, Закрытие рынка, Открытие рынков
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

Мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин, который продлили до 11 мая.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне", - написал он.

По его словам, с одной стороны закрытие продуктовых рынков негативно влияет на фермеров, владельцев рынков и продавцов, поскольку товары быстро портятся, а с другой - покупатели не имеют права выбора и должны покупать дорогие зарубежные товары.

"Есть также позиция эпидемиологов, которые говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее", - добавил он.

Садовый отметил, что каждый мэр знает рынки своего города и чего от них ожидать, поэтому от одного-двух нарушителей не должны страдать миллионы.

"Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем", - заверил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков.

Тем временем, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар.

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