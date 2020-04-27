Садовый хочет открыть продуктовые рынки во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин, который продлили до 11 мая.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я обращаюсь к премьер-министру и главному санитарному врачу Украины с просьбой разрешить продуктовым рынкам работать или утверждать решение об их открытии на местном уровне", - написал он.

По его словам, с одной стороны закрытие продуктовых рынков негативно влияет на фермеров, владельцев рынков и продавцов, поскольку товары быстро портятся, а с другой - покупатели не имеют права выбора и должны покупать дорогие зарубежные товары.

"Есть также позиция эпидемиологов, которые говорят, что на открытом воздухе вирус распространяется значительно слабее", - добавил он.

Садовый отметил, что каждый мэр знает рынки своего города и чего от них ожидать, поэтому от одного-двух нарушителей не должны страдать миллионы.

"Во Львове с начала карантина были жесткие правила: нарушаешь - закрываем", - заверил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсонской области фермеры заблокировали международную трассу из-за закрытых рынков.

Тем временем, ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечает, что малые и средние производители продуктов питания из-за закрытия продовольственных рынков не смогут реализовать свой товар.