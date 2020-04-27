"Новая Почта" рассказала о своем графике работы на майские праздники

В мае украинцев ждет несколько затяжных уикендов на праздники, но в это время жизнь на карантине не замирает, и "Новая почта" рассказала, что собирается придерживается обычного графика, а в праздничные дни работать по расписанию субботы.

Так, в службе поддержки почтового сервиса сообщили Українським Новинам, что 1 и 9 мая "Новая почта" будет работать по графику субботы.

Всего же в мае украинцев всего ждет 12 выходных дней и 19 рабочих. В первый день месяца в Украине будет выходной в честь Дня труда, который отмечают традиционно 1 мая. Также еще один дополнительный выходной будет связан с празднованием Дня памяти и примирения 9 мая.

Как сообщали Українські Новини, компания экспресс-доставки "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Оператор почтовой связи "Новая почта" утвердил план, по которому придется действовать, если у одного из сотрудников обнаружат подозрение на COVID-19.

Кроме того, компания экспресс-доставки запустила чартерные грузовые рейсы для доставки посылок из Китая.

Чтобы украинцы как можно меньше контактировали с другими людьми, "Новая Почта" во время карантина установила более 200 почтоматов в Киеве, Львове, Черновцах, Ужгороде и Херсоне.