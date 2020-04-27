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27 апреля 2020, понедельник, 10:00 451
Экономика 2020-04-27T10:00:29+03:00
Українські Новини
НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке

НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке

Анна Рудык
НБУ, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, валюта межбанк
Курс доллара
Курс доллара

Национальный банк в период с 21 по 24 апреля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 2,4 раза до 28,6 млн долларов по сравнению с  предыдущей неделей, 13-17 апреля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 28,6 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 1 515,3 млн долларов, а продано – 1 789 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 953,8 млн долларов, а продано – 2 793,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, экномисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

Также пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.

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