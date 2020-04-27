НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке

Национальный банк в период с 21 по 24 апреля сократил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 2,4 раза до 28,6 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей, 13-17 апреля.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 28,6 млн долларов по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 1 515,3 млн долларов, а продано – 1 789 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 438,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 1 953,8 млн долларов, а продано – 2 793,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, экномисты также пронгнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

Также пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.