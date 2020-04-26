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26 квітня 2020, неділя, 20:19 26
Бізнес 2020-04-26T20:37:06+03:00
Українські Новини
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами

Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами

Надежда Комендантова
Карантин, Бізнес, Фізособи-підприємці, підприємці
Підприємці проти карантину. Фото: Facebook\Сергій Доротич
Підприємці проти карантину. Фото: Facebook\Сергій Доротич

Українські підприємці вимагають від влади з 1 травня 2020 року зняти обмеження і запустити весь бізнес країни, відправлений на тривалий карантин через загрозу короновірусу, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Також бізнесмени хочуть, щоб в країні зняли податки з бізнесу, якому було заборонено вести діяльність на період карантину.

Про це заявив голова Всеукраїнської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич на своїй сторінці в Facebook.

"Вистачить брехати і займатися здирництвом, досить прикриваючись боротьбою з вірусами, служити олігархам і наживатися на стражданнях українців", - йдеться в повідомленні.

Підприємці критикують владу (без зазначення конкретних імен, партій чи гілки влади) в тому, що вона говорить про страшну пандемію, але піддає небезпеці громадян, створюючи натовпу у великих мережах.

"Ти штовхаєш людей у прірву бідності і голод! Ти допомагаєш олігархам і транснаціональним компаніям отримувати надприбутки, в той час, як мільйон ФОП (фізична особа-підприємець - Ред.) втратили можливість утримувати себе і свої сім'ї", - пише Доротич.

Підприємці також заявили, що під час карантину порушується право, гарантоване статтею 42 Конституції України і влада не забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус авіація України може втратити 15 млрд гривень за 3 місяці.

Київ не планує відшкодовувати збитки установам від заборони на проведення масових заходів з 12 по 31 березня.

Раніше ЄБА та ряд бізнес-асоціацій просили Зеленського не посилювати карантинні заходи без підтримки економіки.

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