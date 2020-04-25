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25 апреля 2020, суббота, 22:48 2631 Инфографика
Общество 2020-04-25T22:48:09+03:00
Українські Новини
Выход Украины из карантина: когда начнется пятый этап и что разрешат украинцам

Выход Украины из карантина: когда начнется пятый этап и что разрешат украинцам

Надежда Комендантова
Карантин, карантин в Украине, Выход из карантина, план Шмыгаля, этапы выхода из карантина
Карантин.
Карантин.

После того, как Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который продлили до 11 мая, согласно которому  на первом этапе планируется открыть парки, скверы, лесопарки и прибрежные зоны отдыха, на втором - откроют бытовое обслуживание населения, возобновят занятия в школах для учеников выпускных классов, разрешат работать заведениям общепита на вынос, откроют кинотеатры под открытым небом, спортзалы, отели, возобновят спортивные соревнования.  Українські Новини расскажут, что предусмотрено последним пятым этапом и при каких условиях он начнется.

Так, согласно опубликованному плану, для введения 5 этапа допустимы только единоразовые случаи заболевания коронавирусом, связанные с импортом заболевания.

Все ограничения, кроме установленных местной властью, снимут, если прекратится внутреннее распространение коронавирусной инфекции, и будут зафиксированы единичные завезенные случаи.

Как сообщали Українські Новини, первый этап выхода из карантина будет введен, когда в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших будет неизменным или удерживаться в пределах 5%. 

Второй - если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно снижаться.

Ограничительные меры в Украине были введены с 12 марта, а ранее карантин в Украине был введен до 24 апреля. А продление карантина инициировало Министерство здравоохранения

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

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