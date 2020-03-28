Как не сойти с ума в четырех стенах на карантине. Практические советы психолога

Мы все попали в новое непонятное для нас время. Такого опыта у людей, живущих сейчас на земле, еще не было. Украинцам как минимум до апреля придется максимально ограничить социальные контакты и запереться в своих домах. Для многих – это целое испытание. Как заставить себя работать дома и не пугаться того, что рассказывают в новостях, рассказал Александра Олешко, тренер-психотерапевт и эксперт в личном консультировании и публичных выступлениях.

Понять и принять. Отрицать и злиться – не самая лучшая стратегия на карантине. Да, его продлили. Да, никто не может гарантировать, что его закончат 24 апреля. Однако это реалии нашей жизни, и злиться на "тиранов", которые запрещают выходить из дому без маски – плохая идея. Это необходимость, которая может спасти кому-то жизнь. На карантине можно смотреть сериалы, читать, осваивать новую профессию, общаться с детьми или разбирать балкон. Словом, организовывать свое домашнее пространство так, чтобы оно стало комфортным.

Планировать день. Без плана день рискует превратиться в "бермудский треугольник" еда – диван – телевизор. Если человек не привык работать из дома, то психолог советует чередовать 25 минут продуктивной работы с 10 минутами отдыха.

Заменять общение... общением. Экстраверты, которым тяжело быть наедине с собой, могут переключить внимание на онлайн-общение в мессенджере, социальных сетях или по видеосвязи. Ведь по скайпу даже можно устраивать вечеринки. Можно даже перекрикиваться с жильцами из соседних домов, лишь бы не выходить в людные места.

Разделять пространство. Не нужно работать в постели и есть за рабочим столом. Какой бы маленькой не была квартира, нужно найти угол для рабочей зоны и заниматься там исключительно работой. Нужно зонировать личную жизнь и импровизированный офис. Будет легче, если вы сможете объяснить домашним, что работа из дома мало чем отличится от обычной работы, и постоянно отвлекать человека — это вредить ему.

Соблюдать правила информационной гигиены. Если какой-то сайт, богер или просто знакомый в социальных сетях постоянно рассказывает об ужасах коронавируса, экономического кризиса или теорий заговора, то лучше такой контент не читать. Если новости тревожат и пугают, то от них нужно отказаться в пользу трезвого мнения специалистов. Блогеров, которые "кошмарят" лучше заменить на людей с твердой логикой.

Поддерживайте родных. Если человек остался без работы, то лучшим решением будет помочь ему найти новую работу или переслать ему денег, если такая возможность есть. Тем, кто потерял еще и жилье, можно помочь, найдя недорогой дом в деревне.

Беречь пожилых родственников. Далеко не все бабушки и дедушки готовы сидеть дома в карантин. Психолог советует две стратегии поведения с "непослушными" родственниками: "напугать" риском заразиться при очередном походе в аптеку или вызвать чувство ответственности, объяснив, что на улице можно не заразиться самому, но заразить кого-то другого.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9WWaN4eAW8" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, известный врач Евгений Комаровский считает, что призывы власти и докторов граждан сидеть дома в время карантина из-за коронавируса в первую очередь обезопасит их от ответственности, в то же время он отметил, что все нужно делать, придерживаясь законов логики и здравого смысла.

Ульяна Супрун считает, что во время карантина из-за коронавируса выходить на улицу можно, но следует помнить о соблюдении дистанции с другими людьми, поскольку чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома.

Кроме того, Комаровский рассказал украинцам, какие лекарства необходимо иметь дома во время карантина от коронавируса.