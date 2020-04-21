Минздрав получил дополнительную партию гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения получило дополнительно 1,4 тыс. упаковок гидроксихлорохина, который министерство внесло в протокол борьбы с тяжелыми формами COVID-19, 18 апреля.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"В субботу Минздрав получил еще 1 400 упаковок гидроксихлорохина... Уже сегодня будет подписано соответствующее распределение и лекарство будет соответственно доставлено в регионы", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Индия намерена выделить Украине 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина, потенциально действенных в борьбе с коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, в США начали клинические испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Также, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

Кроме того, Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.