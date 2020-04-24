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24 апреля 2020, пятница, 05:50 33
Финансы 2020-04-24T05:50:01+03:00
Українські Новини
Доллар подешевел. На выходные НБУ укрепил гривну

Доллар подешевел. На выходные НБУ укрепил гривну

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, курс фунтов стерлингов
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 24-26 апреля, на 3,99 коп. до 27,0137 UAH/USD.Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 апреля, на 2,79 коп. до 27,0536 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,3538
1 доллар США 27,0137
1 швейцарский франк 27,7206
10 иен 2,5151
10 российских рублей 3,6148
1 евро 29,1383

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке в четверг снизился на 11 коп. до 27,12 UAH/USD после укрепления курса в среду на 9 коп.

В четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 22 апреля на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Кроме того, пока Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста 3,5% на снижение в 5% в 2020 году, учетную банковскую ставку снизили с 10% до 8%.

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