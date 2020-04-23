В Китае выздоровели более 90% зараженных коронавирусом

Китай, который стал первоисточником коронавирусной пневмании, практически вышел из карантина, победив инфекцию. Ранее в стране разрешили внутренние авиаперевозки. На днях власти заявили, что более, чем 93% заразившихся - выздоровели. Об этом говорится в данных государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает РБК.

Отмечается, что в Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее 1 тыс. человек остаются на лечении в больницах.

На сегодня в Китае 82 798 случаев заражения, из них выздоровели 77 207 человек, скончались 4 632 заболевших. В частности, за прошедшие сутки в стране зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом, из них шесть - ввозные.

Как сообщали Українські Новини, 8 февраля Ухань открыл границы.

Ранее Уханьский институт вирусологии заявил, что Китай не обладает достаточными знаниями для создания коронавируса.

Также в Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей.

Кроме того, Китай одобрил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.