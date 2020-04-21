подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 16:59 245
Америка 2020-04-21T16:59:36+03:00
Українські Новини
Трамп останавливает выдачу иммиграционных виз из-за коронавируса

Трамп останавливает выдачу иммиграционных виз из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Виза, Карантин, Иммигранты, Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что выдача виз иммигрантам на данный момент прекращается. Об этом глава написал в своем Twitter.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!", - отметил он.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrumpСкриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Он отметил, что решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире.

Как сообщали Українські Новини, ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ. 

Также Дональд Трамп заявил, что пик коронавируса в США закончился. 

Тем временем, Трамп заявил, что надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек,а  в Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года.

Также глава США лично распишется на чеках с пособиями для американцев. 

Больше новостей о: США Виза Карантин Иммигранты Дональд Трамп

В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
Новости
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве есть в большинстве аптечных сетей: цена и где купить 18:25
Вирусолог рассказала, почему не стоит покупать тесты на коронавирус в аптеках 18:19
С 15 мая в Австрии откроются рестораны и школы для младших классов 18:08
Музеи просят не открывать их во время карантина - смотрители в зоне риска 17:55
Медицинские маски и антисептики есть в большинстве аптечных сетей. Где можно купить и по какой цене 17:55
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
В Украине 6,1 тыс. инфицированных коронавирусом. За сутки погибли 10 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok