Трамп останавливает выдачу иммиграционных виз из-за коронавируса

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что выдача виз иммигрантам на данный момент прекращается. Об этом глава написал в своем Twitter.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!", - отметил он.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

Он отметил, что решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире.

Как сообщали Українські Новини, ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ.

Также Дональд Трамп заявил, что пик коронавируса в США закончился.

Тем временем, Трамп заявил, что надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек,а в Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года.

Также глава США лично распишется на чеках с пособиями для американцев.