Трамп останавливает выдачу иммиграционных виз из-за коронавируса

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что выдача виз иммигрантам на данный момент прекращается. Об этом глава написал в своем Twitter. "В свете нападения со стороны невидимого врага, а также исходя из потребности защитить рабочие места для наших крупных американских граждан, я подпишу исполнительный указ о временном прекращении иммиграции в США!", - отметил он. Скриншот: twitter.com\/realDonaldTrump Он отметил, что решение будет временным - в связи с эпидемией коронавируса в Штатах и мире. Как сообщали Українські Новини, ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ. Также Дональд Трамп заявил, что пик коронавируса в США закончился. Тем временем, Трамп заявил, что надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек,а в Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года. Также глава США лично распишется на чеках с пособиями для американцев.