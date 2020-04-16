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16 апреля 2020, четверг, 17:15 1267
Америка 2020-04-16T17:15:40+03:00
Українські Новини
Пик коронавируса в США закончился, – Трамп

Пик коронавируса в США закончился, – Трамп

Елизавета Кесельман
США, Америка, Дональд Трамп, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House

США, которые, по слова ВОЗ, стали новым эпицентром пандемии коронавируса, прошли пик распространения инфекции в стране. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает Reuters.

По словам Трампа, в четверг он презентует новые принципы открытия экономики США.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень сильно работает, могу добавить", - сказал Трамп.

Количество умерших вследствие заражения коронавирусом в США превышает 136 тысяч человек. Всего в мире выявлено более 2 млн случаев заболевания COVID-19.

Также в ведомстве сообщили, что США являются лидером в мире как по количеству случаев заражения - около 640 тысяч, так и по летальным случаям - более 30 тысяч.

Как сообщали Українські Новини, в Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года.

Кроме того, президент Дональд Трамп заявил, что надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

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