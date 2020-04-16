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16 апреля 2020, четверг, 20:49 193
Америка 2020-04-16T20:49:41+03:00
Українські Новини
Трамп распишется на чеках компенсации для американцев, – СМИ

Трамп распишется на чеках компенсации для американцев, – СМИ

Елизавета Кесельман
США, Америка, Чек, Компенсация, Дональд Трамп
Чек.Фото: pixabay
Чек.Фото: pixabay

Несмотря на то, что США отказались от финансирования ВОЗ, президент США Дональд Трамп заявил о том, что выплатит компенсацию 1200 долларов каждому жителю Америки а также тем, у кого есть грин-карта. Кроме того,  Министерство финансов США напечатает имя Трампа на каждом чеке поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом передает The Washington Post.

Как передает ведомство, ссылаясь на свои источники в налоговой службе, подобное решение издал сам президент. Отмечается, что в налоговой службе это является беспрецендентным решением.

"Министерство финансов распорядилось, чтобы имя президента Трампа было напечатано на чеках помощи, которые налоговая служба спешит отправить десяткам миллионов американцев", - говорится в сообщении.

В общем чеки материальной помощи пришлют 70 миллионам американцев. Чеки с суммой пособия в 1200 долларов будут иметь надпись "Дональд Дж. Трамп".

Как сообщали Українські Новини, Дональд Трамп заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране закончился. 

Кроме того, Трамп заявил, что надеется, что от коронавируса по всему США умрут не более, чем 100 тысяч человек.

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