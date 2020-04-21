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21 квітня 2020, вівторок, 16:59 15
Америка 2020-04-21T17:04:00+03:00
Українські Новини
Трамп зупиняє видачу імміграційних віз через коронавірус

Трамп зупиняє видачу імміграційних віз через коронавірус

Елизавета Кесельман
США, Віза, Коронавірус в США, Іммігранти, видача візи
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп заявив, що видача віз іммігрантам на даний момент припиняється. Про це глава країни написав у своєму Twitter.

"У світлі нападу з боку невидимого ворога, а також виходячи з потреби захистити робочі місця для наших великих американських громадян, я підпишу виконавчий указ про тимчасове припинення імміграції в США!", - зазначив він.

Скріншот: twitter.com/realDonaldTrumpСкріншот: twitter.com/realDonaldTrump

Він зазначив, що рішення буде тимчасовим - у зв'язку з епідемією коронавірусу у Штатах і в світі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

Крім того, президент США Дональд Трамп розпорядився припинити фінансування ВООЗ.

Також Дональд Трамп заявив, що пік коронавірусу в США закінчився.

Тим часом, Трамп заявив, що сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч осіб, а в Лос-Анджелесі не будуть проводитися масові заходи до 2021 року.

Також глава США особисто розпишеться на чеках з посібниками для американців.

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