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  • Не смогла вовремя предупредить о коронавирусе. Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ
15 апреля 2020, среда, 10:06 117
Америка 2020-04-15T11:00:02+03:00
Українські Новини
Не смогла вовремя предупредить о коронавирусе. Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ

Не смогла вовремя предупредить о коронавирусе. Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ

Кира Молчанова
ВОЗ, Коронавирус, Дональд Трамп, Коронавирус в мире
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и обвинил ее в халатности, связанной с эпидемией коронавируса в мире. Об этом он заявил во время брифинга.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация должна понести ответственность.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и делиться информацией надлежащим способом. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире", — сказал Трамп.

По словам Трампа, ВОЗ повторяла "пропаганду" Китая, правительство которого утверждало, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Решение о прекращении финансирования ВОЗ предварительно будет действовать до завершения расследования реакции организации на вспышку и распространения коронавируса.

При этом Штаты являются крупнейшим спонсором ВОЗ – вносят 400-500 млн долларов ежегодно.

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