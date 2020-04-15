Не смогла вовремя предупредить о коронавирусе. Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и обвинил ее в халатности, связанной с эпидемией коронавируса в мире. Об этом он заявил во время брифинга.

Трамп обвинил ВОЗ в том, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация должна понести ответственность.

"Реальность такова, что ВОЗ не смогла своевременно получать, проверять и делиться информацией надлежащим способом. ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность. Другие страны и регионы, которые следовали рекомендациям ВОЗ и держали свои границы открытыми для Китая, ускорили пандемию во всем мире", — сказал Трамп.

По словам Трампа, ВОЗ повторяла "пропаганду" Китая, правительство которого утверждало, что вирус не может передаваться от человека к человеку.

Решение о прекращении финансирования ВОЗ предварительно будет действовать до завершения расследования реакции организации на вспышку и распространения коронавируса.

При этом Штаты являются крупнейшим спонсором ВОЗ – вносят 400-500 млн долларов ежегодно.

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