В Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе могут не проводиться до 2021 года, так как США борются с новой пандемией коронавируса и находятся на первом месте по количеству случаев Covid-19. Об этом пишет CNN.

Так, по словам мэра Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия не будут проводиться до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовления вакцины от нового коронавируса.

"Я думаю, что мы никогда не хотели, чтобы наука работала так быстро", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, в США заявили о подготовке к снятию карантинных мер по коронавирусу.

Ранее Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ из-за того, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация должна понести ответственность.



Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.