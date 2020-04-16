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16 апреля 2020, четверг, 10:43 162
Америка 2020-04-16T12:15:02+03:00
Українські Новини
В Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года

В Лос-Анджелесе не будут проводиться массовые мероприятия до 2021 года

Валерия Драгомирова
США, Лос-Анджелес, ограничения, Коронавирус в США
Флаг. США. Фото: pexels
Флаг. США. Фото: pexels

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе могут не проводиться до 2021 года, так как США борются с новой пандемией коронавируса и находятся на первом месте по количеству случаев Covid-19. Об этом пишет CNN.

Так, по словам мэра Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия не будут проводиться до следующего года. Однако ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовления вакцины от нового коронавируса.

"Я думаю, что мы никогда не хотели, чтобы наука работала так быстро", - сказал он.


Как сообщали Українські Новини, в США заявили о подготовке к снятию карантинных мер по коронавирусу. 

Ранее Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ из-за того, что она не смогла своевременно информировать о коронавирусе, и поэтому организация должна понести ответственность.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков.

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