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21 апреля 2020, вторник, 15:59 455
Мир 2020-04-21T15:59:31+03:00
Українські Новини
Коронавирус имеет животное происхождение, – ВОЗ

Коронавирус имеет животное происхождение, – ВОЗ

Елизавета Кесельман
Исследования, ВОЗ, Коронавирус, Происхождение коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

По всему миру есть разные предположения, касаемые происхождения COVID-19. Ранее США предъявили обвинения в создании вируса американскому ученому Чарльзу Либеру после того, как выяснилось, что эксперт втайне от Америки работал на Китай. Однако региональный директор ВОЗ для стран Западной части Тихого океана зявил, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение. Об этом передает Reuters.

"На данный момент никаких выводов сделать нельзя, однако имеющиеся данные свидетельствуют о животном происхождении", - сказал Такеши Касай.

Как сообщали Українські Новини, ранее в ООН заявили, что пандемия коронавируса грозит миру масштабным голодом. 

Кроме того, коронавирус может вызвать и усугибть проблемы с сердцем. 

Также, Китай обеспокоен появлением бессимптомных носителей коронавируса, а врачи США заявили, что большинство инфицированных коронавирусом пациентов в США умирают при подключении к аппаратам ИВЛ.

Тем временем жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

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