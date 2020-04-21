За три дня в Киев не пустили всего 60 человек из-за высокой температуры

Медики выявили повышенную температуру тела еще у 20 человек на въездах в Киев 17-19 апреля в то время, как в Киеве количество случаев коронавируса достигло 892. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини. "Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал", - отметил он. Мэр подчеркнул, что после осмотра медиками людей отправляли домой с рекомендациями самоизолироваться и обратиться к врачам. Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля медики выявили повышенную температуру тела у 40 человек на въездах в Киев. Киевская городская государственная администрация с 22:00 19 апреля отменила обязательную термометрию граждан, въезжающих в Киев в транспортных средствах с тремя и более пассажирами. Тем временем, количество заболевших коронавирусом в Киевской области 20 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 23 человека до 356.