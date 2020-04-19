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19 апреля 2020, воскресенье, 07:00 284
Общество 2020-04-19T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня должна завершиться обязательная термометрия на въездах в Киев

Сегодня должна завершиться обязательная термометрия на въездах в Киев

Валерия Драгомирова
Киев, КПП, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Термометрия
Контрольно-пропускные пункты. Фото: Нацгвардия
Контрольно-пропускные пункты. Фото: Нацгвардия

Сегодня, 19 апреля в 22:00, должна завершиться обязательная термометрия на въездах в Киев для водителей и пассажиров. С 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев начали измерять температуру. Проверяются автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили.

Контрольно-пропускные пункты размещаются на въездах и выездах из города.

Располагаются пункты по следующим адресам: ул. Богатырская, 32-Е (рядом с помещением стационарного поста); просп. Броварской (напротив здания стационарного поста); Бориспольское шоссе (до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская); просп. Академика Глушкова (напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом); шоссе Житомирское (напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом); Гостомельское шоссе, 1/Б (возле здания стационарного поста); Днепровское шоссе (напротив здания стационарного пункта) ул. Вышгородская, 83-А; шоссе Столичное (около санатория "Жовтень").

Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля.

Как сообщали Українські Новини, за сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек

Ранее КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, однако фактически она проводилась выборочно.

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