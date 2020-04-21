За три дні в Київ не пустили всього 60 людей через високу температуру

Медики виявили підвищену температуру тіла ще у 20 осіб на в'їздах у Київ 17-19 квітня у той час, як у Києві кількість випадків коронавірусу досягла 892. Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах в місто вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 осіб з підвищеною температурою. Ніхто з них в Київ не в'їхав", - зазначив він. Мер наголосив, що після огляду медиками людей відправляли додому з рекомендаціями самоізолюватися і звернутися до лікарів. Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня медики виявили підвищену температуру тіла у 40 осіб на в'їздах у Київ. Київська міська державна адміністрація з 22:00 19 квітня скасувала обов'язкову термометрію громадян, що в'їжджають до Києва в транспортних засобах з трьома і більше пасажирами. Тим часом, кількість хворих коронавірусом Київської області 20 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 особи до 356.