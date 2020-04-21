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21 квітня 2020, вівторок, 15:11 18
Суспільство 2020-04-21T16:30:03+03:00
Українські Новини
За три дні в Київ не пустили всього 60 людей через високу температуру

За три дні в Київ не пустили всього 60 людей через високу температуру

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, Перевірка температури, коронавірус в Києві
Перевірка температури на в'їзді в Київ. Фото:
Перевірка температури на в'їзді в Київ. Фото: "Країна"

Медики виявили підвищену температуру тіла ще у 20 осіб на в'їздах у Київ 17-19 квітня у той час, як у Києві кількість випадків коронавірусу досягла 892.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах в місто вимірювали температуру. За ці дні було виявлено майже 60 осіб з підвищеною температурою. Ніхто з них в Київ не в'їхав", - зазначив він.

Мер наголосив, що після огляду медиками людей відправляли додому з рекомендаціями самоізолюватися і звернутися до лікарів.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня медики виявили підвищену температуру тіла у 40 осіб на в'їздах у Київ.

Київська міська державна адміністрація з 22:00 19 квітня скасувала обов'язкову термометрію громадян, що в'їжджають до Києва в транспортних засобах з трьома і більше пасажирами.

Тим часом, кількість хворих коронавірусом Київської області 20 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 23 особи до 356.

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