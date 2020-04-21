В Киеве 892 случая коронавируса. За сутки двое погибших

В Киеве количество случаев коронавируса, которым в Украине заразились 6,1 тыс. человек, достигло 892. Об этом во время брифинга сегодня, 21 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось на 42, из них 4 медика. Кроме того, за сутки в столице еще два летальных случая.

За последние сутки заболели 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет и 7-летняя девочка, а также 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, и мальчик, которому 5 лет.

"В больницы госпитализировали 13 пациентов, остальные на самоизоляции, под контролем медиков", - отметил Кличко.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 21 апреля 41-й день карантина, до его окончания осталось три дня.

Ранее Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

Также в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города.