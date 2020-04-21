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21 апреля 2020, вторник, 14:32 1239
Общество 2020-04-21T14:33:51+03:00
Українські Новини
В каком районе Киева больше всего болеют COVID-19: опубликована статистика

В каком районе Киева больше всего болеют COVID-19: опубликована статистика

Кира Молчанова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области, Заболевание коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 20 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 23 человека до 356, а в самом Киеве уже 892 заразившихся.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

В Киево-Святошинском районе 101 случай заболевания коронавирусом подтвержден в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка, в Обуховском районе подтверждены 43 случая - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове и Германовке.

Также 25 случаев заболевания подтверждены в Борисполе, 20 - в Ирпене, 17 - в Броварах, по 12 случаев - в Броварском и Бориспольском районах, 10 - в Буче, по 9 случаев - в Василькове и Макаровском районе, по 8 случаев - в Кагарлыке и Вышгороде, по 7 случаев - в Белой Церкви, Васильковском и Ставищенском районах, 5 - Белоцерковском районе, 4 - в Фастове, по 3 случая - в Переяславе, Володарке, Переяслав-Хмельницком, Кагарлыкском, Мироновском, Вышгородском и Бородянском районах, по 2 случая - в Рокитном и Гостомеле, Барышевском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Ставище, Коцюбинском, Иванкове, а также в Полесском и Рокитнянском районах.

99 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 257 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 21 ребенок.

Отмечается, что 28 из заболевших выздоровели, 11 - умерли.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 1 513 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 60 сообщений о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 2 825 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 21 апреля 41-й день карантина, до его окончания осталось три дня.

Ранее Кабинет министров планирует продолжить карантин, но в то же время в некоторых сферах смягчить меры.

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