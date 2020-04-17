За сутки на въездах в Киев повышенную температуру зафиксировали у 40 человек, - Кличко

Медики обнаружили повышенную температуру тела у 40 человек на въездах в Киев за 16 апреля. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"За вчерашний день на въездах в Киев зафиксировали 40 лиц, у которых выявили повышенную температуру", - сообщил он.

По его словам, 6 человек осмотрели медики скорой.

Никто из них в город не въехал.

Им дали рекомендации вернутся домой и самоизолироваться.

Как сообщали Українськi Новини, с 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев обязательно начали измерять температуру.

Проверяют автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили, в которых 3 и более пассажиров, включая водителя.

Контрольно-пропускные пункты размещаются на въездах и выездах из города.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу утром, 17 апреля, на основных въездах в Киев образовались масштабные пробки из-за установленных КПП, на которых проводят скрининг температуры у водителей.

Также из-за температурного скрининга водителей и пассажиров въезды в Киев ограничили 1-2 полосами.