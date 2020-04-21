В карантин гриппом и ОРВИ заболело больше 50 тысяч киевлян, но летальных случаев не было, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко констатирует, что за период карантина на ОРВИ и грипп в столице заболело почти 51,5 тыс. человек, летальных случаев не было.

"За период карантина, с 13 марта, на ОРВИ и грипп в столице заболело почти 51,5 тыс. человек", - сказал Кличко на брифинге во вторник.

По его словам, летальных случаев в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом с марта в Киеве не было.

Мэр добавил, что прививки от гриппа с конца прошлого года сделало почт 52 тыс. киевлян.

Также сообщалось, что смертность от гриппа резко снизилась. За последнюю неделю умерших нет.

Как сообщали Українські Новини, в декабре-январе от гриппа и пневмонии умерли 1079 человек. С января по ноябрь включительно 2019 года от болезней органов дыхания умерли 11 560 человек, из них 5 794 человек - от гриппа и пневмонии.



Кроме того, как отличить грипп от коронавируса, Супрун рассказала о симптомах заболеваний. А также что общего у коронавируса, гриппа и ОРВИ.



Тем временем в Киеве появился "Плаквенил" для лечения коронавируса.