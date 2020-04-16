Смертность от гриппа резко снизилась. За последнюю неделю умерших нет

В то время, как только за минувшие сутки от коронавируса умерли 8 украинцев, за последние 2 недели (с 6 апреля по 12 апреля) летальных случаев от осложнений после гриппа в Украине зафиксировано не было. 71 человек умер с октября 2019 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За неделю не поступало сообщений о летальных случаях вследствие гриппа. С начала эпидсезона от осложнений заболевания умер 71 человек", - сказано в нем.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 75 403 человек, из них 39,3% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 197,2 на 100 000 населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине.

При этом в стране не зафиксировано циркуляции вирусов гриппа.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Начиная с 16 апреля на 9 контрольно-пропускных пунктах (КПП) на въездах в Киев проверяют температуру у пассажиров автобусов, с 13:00 - начнут обязательную проверку температуры пассажиров и водителей всего транспорта.